Myron Boadu niet bij Jong Oranje vanwege gebrek aan ’bepaalde houding en ambitie’

„Myron is een speler met veel talent en kwaliteit en heeft ook zijn waarde voor Jong Oranje al meermaals bewezen. Wel verwachten we van een speler die voor Jong Oranje wordt opgeroepen een bepaalde houding en ambitie, dit hebben we de afgelopen twee interlandperiodes gemist bij Myron. Daarom maken we nu andere keuzes”, zo licht de keuzeheer toe.

Crysencio Summerville profiteert van de absentie van de spits. De vleugelaanvaller van Leeds United is de enige debutant in de selectie. „We zijn erg benieuwd hoe hij zich de komende periode gaat laten zien in de groep.”

Naast Boadu zijn er nog twee belangrijke afwezigen. Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen) en Sven Botman (Lille OSC) kampen allebei met blessures en zijn daarom niet opgeroepen.

Jong Oranje speelt op 12 en 15 november tegen respectievelijk Jong Bulgarije en Jong Gibraltar.