Drie duels schorsing voor vechtende coaches Bodø/Glimt en Roma

Premium Binnenland

Feyenoord legioen kijkt uit naar duel tegen Marseille: ’Tijd om geschiedenis te schrijven’

Het legioen kijkt gespannen uit naar de eerste halve finale in de Conference League tegen Olympique Marseille. In een kolkende Kuip moet vanavond om negen uur de basis worden gelegd om volgende week in de Zuid-Franse havenstad het ticket voor de finale in Tirana in de wacht te slepen.