Aanstelling maakt familie en vrienden op woonwagenkamp ’De Ark’ trots Portret nieuwe Twente-trainer Joseph Oosting: ’Zijn er niet veel van het kamp die dit bereiken’

Door Jeroen Kapteijns

Volgend jaar een regulier beeld: Joseph Oosting voor de Twente-dugout Ⓒ ANP Pro Shots

AMSTERDAM - Met de aanstelling van Joseph Oosting als trainer van FC Twente heeft de 51-jarige Drent de beloning gekregen voor het doorzettingsvermogen dat hij heeft getoond. De oud-speler van FC Emmen en Veendam werkte jarenlang in de marge van het betaald voetbal, werd keer op keer gepasseerd voor de trainerscursus en in 2016 nog na een blauwe maandag ontslagen bij amateurclub HHC Hardenberg, maar heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Als interim-trainer van Vitesse maakte Oosting al indruk en zijn sterke prestaties met RKC Waalwijk de afgelopen twee jaar maakten van hem een van de meest gewilde trainers in de Eredivisie.