Amnesty voert druk op: ’Hoogste tijd dat FIFA verantwoordelijk wordt gehouden’

„Het is de hoogste tijd dat de FIFA verantwoordelijk wordt gehouden voor haar toezeggingen op het gebied van mensenrechten en komt met een duidelijk actieplan dat gerechtigheid zal bieden voor arbeiders en hun gezinnen”, reageert Steve Cockburn, bij Amnesty de hoofdverantwoordelijke voor sociale rechtvaardigheid.

„Aangezien zoveel arbeidsmigranten in Qatar nog steeds geen vergoeding hebben ontvangen voor misstanden die zijn geleden voorafgaand aan het WK 2022, is het bemoedigend om te zien dat FIFA-leden de organisatie vragen om oplossingen te bespreken door het op de agenda te zetten voor het komende congres. Dit is de kans voor Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, om eindelijk orde op zaken te stellen voor de werknemers die het toernooi mogelijk hebben gemaakt.”

Misbruiken verhelpen

Amnesty kwam in mei van vorig jaar, samen met andere organisaties, met het voorstel om een uitgebreid herstelprogramma op te zetten om migrantenarbeiders te compenseren die slachtoffer zijn geworden van schendingen bij de voorbereiding en oplevering van de stadions en infrastructuur van het WK in Qatar. „Aan de vooravond van het toernooi kondigde de FIFA de oprichting van het 2022 World Cup Legacy Fund aan, maar het blijft onduidelijk hoe dit zal worden gebruikt en of een deel ervan zal worden ingezet om misbruiken te verhelpen”, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Het FIFA-congres wordt op 16 maart in Rwanda gehouden.