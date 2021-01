NEC speelt op 21 februari als eerste club weer met publiek

NEC doet net als Almere City FC mee aan de zogeheten fieldlabs, een aantal praktijktesten in de evenementensector om inzicht en data te vergaren rondom het verlagen van de besmettingsrisico’s. Het doel is om zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze weer publiek te kunnen toelaten bij evenementen.

In eerste instantie zouden NEC en Almere City FC al deze maand bij wijze van proef fans mogen toelaten in hun stadions, maar het kabinet gaf daar toen nog geen toestemming voor, ook vanwege alle onzekerheid rond de Britse variant van het coronavirus. Vorige week liet demissionair premier Mark Rutte op een persconferentie weten dat de proeven wel in februari gehouden gaan worden.

Verschillende bubbels

De onderzoekers hebben bij NEC gekozen voor de thuiswedstrijd tegen De Graafschap op 21 februari. Een week later speelt Almere City FC tegen SC Cambuur met 1500 seizoenkaarthouders op de tribunes. Almere City en Cambuur delen na 21 speelrondes de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie met 50 punten. In Almere worden de toeschouwers verdeeld over drie zogeheten bubbels, van respectievelijk 700, 600 en 200 personen. Het is de bedoeling dat de kleinste groep binnen wordt ondergebracht, in de businesslounge van het Yanmar-stadion. Op de tribunes in Nijmegen worden zes bubbels van 250 mensen gecreëerd.

De voetbalfans die deelnemen aan het experiment, moeten binnen twee dagen voorafgaand aan de wedstrijd een PRC-test laten doen. Bij een negatief resultaat mogen ze het stadion in. Vijf dagen na het duel worden ze nogmaals getest.

Wel en geen mondkapjes

De onderzoekers kijken onder meer naar de contactmomenten en het gedrag van de bezoekers, die allemaal een tag krijgen waarmee ze gevolgd worden. In de bubbels worden diverse tests uitgevoerd. Zo dragen supporters in het ene vak een mondkapje en in het andere vak niet. In bepaalde vakken mogen de toeschouwers ook zingen en schreeuwen. Ook mogen sommige fans naast elkaar zitten, in plaats van met de verplichte anderhalve meter tussen hen in.

„Het is de bedoeling dat we zo natuurgetrouw een ’normale’ voetbalwedstrijd nabootsen”, zegt een woordvoerder van Almere City FC.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie