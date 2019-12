EK kortebaan: Heemskerk en Toussaint zwemmen naar brons

Het goud ging naar Freya Anderson. De Britse finishte in 51,49. Beryl Gastaldello uit Frankrijk werd tweede in 51,85.

Heemskerk won eerder in Glasgow al zilver op de 4x50 meter met de gemengde estafetteploeg.

Toussaint zwemt op 200 rug naar brons

Kira Toussaint heeft opnieuw een medaille gewonnen. Ze haalde brons op de 200 meter rugslag, in een tijd van 2.03,04.

Er was duidelijk verschil met de nummers een en twee. De Italiaanse Margherita Panziera won goud in 2.01,45, het zilver ging naar de Oekraïense Darina Zevina (2.02,25).

Toussaint won eerder in Schotland goud op de 100 meter rugslag.

Kamminga naar EK-finale 100 school

Zwemmer Arno Kamminga heeft de finale gehaald op de 100 meter schoolslag. In de halve eindstrijd kwam hij tot 56,34, net boven zijn persoonlijk record.

Kamminga was daarmee de op één na snelste in de halve finale. Alleen Ilia Sjimanovitsj was sneller. Met 55,89 verbeterde de Wit-Rus het Europees record, dat op naam stond van de Brit Adam Peaty.

Puts mist finale op 50 meter vrij

Jesse Puts heeft de finale op de 50 meter vrij net niet gehaald. In de halve eindstrijd zwom hij met 21,30 de negende tijd. De beste acht gaan door.

Vladimir Morozov was, in de eerste heat van de halve finales, de snelste. De Russische titelverdediger noteerde 20,73.

Arno Kamminga. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kamminga en Toussaint trekken vorm door

Zwemmer Arno Kamminga heeft zich vrijdagochtend als eerste geplaatst voor de halve finales van de 100 meter schoolslag.

De 24-jarige Katwijker, die donderdag de Europese titel veroverde op de 200 school, tikte in zijn serie aan in 56,71 seconden. De houder van het Nederlands record (56,20) was daarmee een halve seconde sneller dan de nummer 2, de IJslander Anton Sveinn McKee: 57,21.

Kamminga pakte in het 25 meterbad in Glasgow al brons op de 50 school en goud op de 200 school. Op beide afstanden zwom hij Nederlands records.

Kira Toussaint, die ook al wekenlang in grote vorm verkeert, kwalificeerde zich als derde voor de finale van de 200 meter rugslag die vrijdagavond op het programma staat. De rugslagspecialiste veroverde donderdag goud op de 100 meter.

Nederlands kwartet

Toussaint plaatste zich even later met Tamara van Vliet, Femke Heemskerk en Valerie van Roon ook voor de finale van de 4x50 vrij. Het Nederlandse kwartet was de snelste in de series met 1.35,66.