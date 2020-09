Robin Haase vanuit Parijs: ’Het is bijna beangstigend’

Robin Haase in augustus in actie in Halle. Ⓒ ANP/HH

„Ze hebben er heel lang over na kunnen denken, maar het is bijna beangstigend hoe dingen hier zijn georganiseerd.” Dat zegt Robin Haase, die woensdag zijn tweede ronde in het kwalificatietoernooi speelt op Roland Garros, over de Franse organisatie.