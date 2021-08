US Open: Tsitsipas in vijf sets langs Murray

De Griekse outsider maakte tegen drievoudig grandslamkampioen Andy Murray een 2-1-achterstand in sets ongedaan: 2-6 7-6 (9/7) 3-6 6-3 6-4 De partij duurde liefst 4 uur en 49 minuten.

De 23-jarige Tsitsipas is als derde geplaatst in New York. Na zijn finaleplaats op Roland Garros geldt hij als een belangrijke outsider voor de titel.

De elf jaar oudere Murray, in 2012 winnaar van het toernooi, liet in de tiebreak van de tweede set twee setpunten onbenut.

Cilic geeft op

Marin Cilic heeft in de eerste ronde opgegeven. De 32-jarige Kroaat keek tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber in de vijfde set tegen een 2-0-achterstand aan toen hij de strijd staakte omdat hij niet meer voluit kon serveren en moeizaam bewoog.

Cilic had de eerste twee sets via een tiebreak gewonnen en verloor de derde en vierde set met respectievelijk 6-2 en 6-1. In de vijfde set probeerde hij het nog even, maar toen hij amper nog een stap kon zetten, besloot hij zijn tegenstander te feliciteren.

Het is voor Cilic, die als 30e was geplaatst, pas zijn eerste opgave tijdens een wedstrijd in liefst 838 duels.

In 2014 schreef Cilic het grandslamtoernooi in New York op zijn naam. Zeven jaar geleden was hij in de finale te sterk voor de Japanner Kei Nishikori.