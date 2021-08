Sifan Hassan bruist van adrenaline: ’Na vanochtend dacht ik: het is klaar met die 5000 meter’

Sport

Sifan Hassan verovert na 29 jaar weer olympisch atletiekgoud voor Nederland

Eindelijk, 29 jaar na Ellen van Langen in Barcelona, is er weer olympisch atletiekgoud voor Nederland. Sifan Hassan heeft in Tokio de 5000 meter gewonnen. Na deze daverende start van Hassan ligt er wellicht nog meer moois in het verschiet, want de 28-jarige Nederlandse is ook nog in de race voor ere...