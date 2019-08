Feyenoord gaat met jeugd verder in Europa

Naoufai Bannis is een van de jonge talenten die aan het Europese werk mag ruiken.

AMSTERDAM - Er zijn jaren geweest dat Feyenoord in de Europa Cup niet met vijf jeugdspelers van zeventien, achttien of negentien jaar in het veld stond en doorstootte naar de volgende ronde. Jaap Stam speelt aardig in op de wensen van zijn werkgever om jong talent kansen te geven. Hij eindigde gisteravond in Tbilisi met een half elftal, dat vorig seizoen nog deels de B1 en A1 van Feyenoord vormde. Zijn elftal boekte ver van huis een gelijkspel (1-1) en dat was ruim voldoende na de eerdere 4-0 zege in De Kuip.