Ide Schelling pakt de bergtrui die hij stiekem al had gereserveerd

Tour de France

Klacht ASO tegen gevluchte veroorzaker massaval: ’Als je jezelf wil zien, moet je in de spiegel kijken’

De eerste etappe in de Tour de France werd ontsierd door twee massale valpartijen. De eerste werd veroorzaakt door iemand die vooral zelf in beeld probeerde te komen en met een kartonnen bord stond te zwaaien. Tour-baas Christian Prudhomme is woest op de toeschouwer.