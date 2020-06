PSG houdt Thiago Silva binnenboord voor Champions League

Het gaat om aanvaller Eric-Maxim Choupo-Moting, verdediger Thiago Silva en doelman Sergio Rico. Het drietal heeft bijgetekend tot het einde van dit seizoen voor de Franse topclub, die zeker tot half augustus nog verplichtingen heeft.

Na de vroegtijdige beëindiging van de Franse competitie door de coronacrisis werd PSG tot kampioen uitgeroepen. De ploeg van de Duitse trainer Thomas Tuchel moet deze zomer echter nog wel een aantal wedstrijden spelen. De finales in de Franse beker en de Franse League Cup staan nog op het programma en PSG heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League, die in augustus in Lissabon tijdens een minitoernooi worden afgewerkt.

Spelerscontracten lopen in Europa normaal op 30 juni af. De UEFA heeft het de clubs echter mogelijk gemaakt om binnen bestaande selecties kortlopende verbintenissen af te sluiten om het opgeschoven seizoen met de huidige spelersgroep te kunnen afmaken.