Ronnie O’Sullivan laat snookerwereld weer op grondvesten schudden

Ronnie O'Sullivan. Ⓒ ANP/HH

Ronnie O’Sullivan zorgt altijd voor vuurwerk. Is het niet op de snookertafel, dan wel in een interview. In aanloop naar zijn kwartfinale van het WK tegen Mark Williams liet hij de snookerwereld weer eens op zijn grondvesten schudden met verschillende verbale bommetjes: „Waarom de oude garde er nog steeds is? Omdat de nieuwe generatie zo slecht is”, aldus ’The Rocket’ die na de eerste sessie tegen generatiegenoot Williams achterstaat met 6-2.