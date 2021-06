Oranje-opponent Oostenrijk verliest van Engeland

Bondscoach Franco Foda van Oostenrijk kon tegen Engeland niet beschikken over diverse spelers uit zijn EK-selectie. Aanvoerder Julian Baumgartlinger en Stefan Ilsanker zijn nog maar net weer fit bevonden. „We gaan met beiden nog geen risico’s nemen”, liet Foda vooraf weten. Baumgartlinger mocht niettemin in de 81e minuut nog wel invallen.

Voor Marko Arnautovic en Karim Onisiwo kwam het duel in Engeland sowieso nog te vroeg. Valentino Lazaro was thuis gebleven vanwege coronaregels. Oostenrijk oefent zondag in Wenen nog tegen Slowakije.

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland liet Jesse Lingard in zijn basisteam beginnen. Een dag eerder had hij de middenvelder van Manchester United nog gepasseerd voor zijn definitieve EK-selectie. Ook de andere vijf afvallers, Ben Godfrey, Ben White, Aaron Ramsdale, Ollie Watkins en James Ward-Prowse, behoorden voor het duel met Oostenrijk nog tot de Engelse wedstrijdselectie. Alleen doelman Ramsdale mocht niet invallen.

Jordan Henderson, nog niet helemaal fit na blessureleed, bleef reserve in Middlesbrough. Verdediger Harry Maguire, die vorige maand een enkelblessure opliep, ontbrak nog in de Engelse selectie.

Engeland oefent zondag nog tegen Roemenië.

Kylian Mbappé viert zijn treffer. Ⓒ REUTERS

Frankrijk

De Franse voetballers hebben in de aanloop naar het EK de oefeninterland tegen Wales met 3-0 gewonnen. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en invaller Ousmane Dembélé maakten de doelpunten in Nice, waar Karim Benzema zijn rentree maakte bij Les Bleus na ruim vijf jaar afwezigheid.

De 33-jarige spits van Real Madrid had zijn laatste interland gespeeld op 8 oktober 2015, ook in Nice, tegen Armenië. Benzema raakte daarna verzeild in een afpersingszaak met een seksfilmpje. Bondscoach Didier Deschamps riep de 81-voudig international (27 goals) als gevolg daarvan niet op voor het EK van 2016 in eigen land en het WK van 2018, waar Frankrijk de wereldtitel veroverde.

Hoewel de afpersingszaak nog steeds speelt, heeft Deschamps de spits wel opgenomen in zijn selectie voor het EK. Benzema had zijn rentree al snel kunnen bekronen met een doelpunt toen hij na 25 minuten een strafschop mocht nemen, maar zijn schot werd gestopt door doelman Danny Ward. Verdediger Neco Williams werd voor het veroorzaken van de penalty met rood uit het veld gestuurd.

Tegen tien man kwam Frankrijk, met doelman Hugo Lloris voor de honderdste keer als aanvoerder, alsnog drie keer tot scoren. De ploeg van Deschamps start het EK op 15 juni tegen Duitsland, de wereldkampioen van 2014. Wales neemt het drie dagen eerder al op tegen Zwitserland.

Doelpuntenmaker Florian Neuhaus in duel met oud-Ajacied Kasper Dolberg. Ⓒ HH/ANP

Duitsland

Duitsland heeft de eerste oefeninterland in de aanloop naar het EK tegen Denemarken niet kunnen winnen. De ploeg van bondscoach Joachim Löw kwam in de Oostenrijkse stad Innsbruck kort na rust wel op voorsprong via Florian Neuhaus, maar moest 20 minuten voor tijd de gelijkmaker van Yussuf Poulsen incasseren: 1-1. De Deense aanvaller speelt in de Bundesliga bij RB Leipzig.

Mats Hummels en Thomas Müller hadden beiden een basisplaats. Löw liet de routiniers, die in 2014 met Die Mannschaft de wereldtitel veroverden, in de nasleep van het mislukte WK van 2018 weten dat hij ze niet meer nodig had. De 32-jarige verdediger van Borussia Dortmund en de 31-jarige aanvaller van Bayern München dwongen met hun prestaties bij hun clubs echter een terugkeer af in de Duitse selectie voor het EK. Müller vormde in zijn 101e interland de voorhoede met Serge Gnabry en Leroy Sané.

Duitsland speelde tegen Denemarken zonder de vier spelers die zaterdag in actie kwamen in de finale van de Champions League: Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner (allen Chelsea) en Ilkay Gündogan (Manchester City). Ook Toni Kroos en Leon Goretzka ontbraken tegen Denemarken.

De Denen beginnen het EK op 12 juni tegen Finland, Duitsland neemt het drie dagen later op tegen Frankrijk.