’Dark horse’ Denemarken op WK niet langs taai Tunesië

De Scandinaviërs, die op het EK van 2021 nog verrassend de halve finale haalden. deden hun warming-up voor de wedstrijd in een zwart tenue. Het was een stil protest van de Denen en deze actie had alles te maken met de mesenrechtensituatie in Qatar. Een statement van Denemarken dus. Wat de FIFA er mee gaat doen is onbekend, maar het niet-Deens gedeelte in het stadion kon er maar weinig waardering voor opbrengen.

De Deense spelers deden een warming up in een zwart shirt. Ⓒ ANP/HH

De Denen begonnen met drie oud-Ajacieden in de basis: Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen en Christian Eriksen. Voor laatstgenoemde is het zijn eerste wedstrijd op een groot eindtoernooi sinds de bijna fatale dag op het EK van 2021, op 12 juni. Gelukkig kon hij het nog navertellen. Sterker nog: met de aanvallende middenvelder denkt menigeen dat Denemarken als ’dark horse’ ver kan komen op het toernooi, mede omdat ze in het ’gunstige gedeelte’ van het speelschema zitten.

Passie

Dan zouden ze wel eerst de Tunesiërs in Ar Rayyan aan de kant gezet moeten zetten. De beginfase was toch echt voor Tunesië. Zo ging een schot van Mohamed Drager maar net naast. Issam Jebali dacht even te scoren voor de Noord-Afrikanen, maar het was buitenspel. Buiten een kansje voor Andreas Skov Olsen werd er weinig tegenover gezet. De Denen oogden nerveus het eerste half uur, terwijl de Tunesiërs met meer passie speelden.

Aissa Laidouni schoot vijf minuten voor rust net naast, het was eigenlijk wachten op een treffer van de toch wel vooraf gezien underdog in dit duel. Pierre Hojbjerg claimde in de 42e minuut nog een strafschop, maar de Tottenham Hotspur-middenvelder kreeg nul op het rekest. De beste kans was voor Jebali, maar Kasper Schmeichel kreeg er nog net een hand tegen. Aan de andere werd een voorzet vanaf rechts maar net verwerkt: 0-0 bij rust.

Danish Dynamite

Ook na de theepauze eenzelfde spelbeeld. Denemarken moest de zeilen bijzetten. Zo werd vrij rap na de rust een levensgevaarlijke counter maar net onschadelijk gemaakt door de Deense defensie. Danish Dynamite was ver te zoeken, al dacht Skov Olsen aan de andere kant te scoren. Maar ook deze ging niet door wegens buitenspel.

De Denen moesten alle zeilen bijzetten. Ⓒ ANP/HH

Een weergaloos schot van Eriksen werd op zeer fraaie wijze gestopt door Aymen Dahmen: na 69 minuten voetbal nog altijd de brilstand op het scorebord. Vanuit de daaropvolgende corner had Denemarken moeten scoren. Via Andreas Christensen en invaller Andreas Cornelius belandde de bal op fortuinlijke wijze op de paal.

Hands, VAR, geen penalty

Een minuut later aan de andere kant werd er weer hands geclaimd in het strafschopgebied, maar de VAR wilde er niet aan. In de slotfase golfde het op en neer, maar treffers vielen er niet, ondanks nog een geweldige pegel van invaller Jesper Lindstrom, maar Dahmen redde fraai. In de 94e minuut werd er hands gemaakt in het strafschopgebied van de Tunesiërs en de VAR riep arbiter Cesar Ramos naar de kant. De Mexicaan zag er geen strafschop in. Het zou wellicht ook wel erg makkelijk gegeven zijn.

Met allebei een punt in een poule met Frankrijk en Australië ligt - om maar even een cliché erin te gooien - alles nog open.