Dirk van Duijvenbode stunt op WK en schakelt Rob Cross uit

Van Duijvenbode kende vrijdagavond een moeizame start van het WK, door na een 0-2 achterstand met veel pijn en moeite van Bradley Brooks te winnen: 3-2. Tegen Cross was het vier dagen later een stuk spannender. Dezelfde uitslag, maar met een ander wedstrijdverloop.

Het duel tussen ’Aubergenius’ en ’Voltage’ vloog uit de startblokken, en de eerste set ging met 3-1 naar Cross. Beide spelers hadden er zin in, getuige de gemiddeldes van 104.8 voor Cross en 104.1 voor Van Duijvenbode. De Nederlander trok die vorm door naar de tweede set, die hij met 3-0 op zijn naam schreef.

In de derde set gingen alle legs met de darts mee en in de vierde set herhaalde Van Duijvenbode zijn huzarenstukje van de tweede set, door alle drie de legs winnen. De laatste set vroeg om een laatste, uiterste krachtsinspanning van Van Duijvenbode, die Cross móest breken.

In de eerste drie legs lukte dat niet, maar de Westlander hield wél zijn eigen legs waardoor er een allesbeslissende laatste leg uit kwam. En die eindigde op een geweldige manier. Cross mocht als eerste proberen te finishen vanaf 138, maar ging niet uit. Van Duijvenbode had 99 staan, maar nam alle tijd. Hij stapte naar achteren, lachte, nam een slok water en ademde diep uit. Daarna gooide hij zich via triple 19, single 6 en dubbel 18 naar de derde ronde.

„In de eerste set voelde ik me al beter, maar Rob ging een beetje schreeuwen. Dus ik had al zoiets van ’hij is een beetje bang’. Dat zou je normaal niet moeten hebben”, aldus Van Duijvenbode na afloop bij RTL7. „Ik wist dat ik in twaalf darts uit moest, dus dat dat gebeurde, is geweldig. Ik sta nog niet in de finale, maar ik ga er wel alles aan doen”, aldus ’Aubergenius’, die nog niet helemaal besefte welke stunt hij had uitgehaald.

Noppert bekert door

Eerder op de avond plaatste Danny Noppert zich ook voor de derde ronde. De 29-jarige man uit Joure versloeg Cameron Carolissen met 3-1 en gaat in de volgende partij zijn krachten meten met de winnaar van de wedstrijd tussen Dave Chisnall en Keegan Brown.

Noppert hoopte vooraf het te kunnen opnemen tegen Martijn Kleermaker, maar die werd eerder het toernooi uitgezet nadat hij positief had getest op corona. Daardoor kreeg Carolissen een ’bye’ naar de tweede ronde, en de Zuid-Afrikaan ging voortvarend van start.

Slechte start

Al in de eerste leg van de wedstrijd brak hij Noppert meteen en in de tweede leg verzilverde Carolissen die prima start. De Fries kwam totaal niet uit de verf in de eerste set en werd in de derde leg van zijn eigen set opnieuw gebroken, waardoor hij toch wel met een behoorlijk vieze smaak de eerste pauze in ging.

In de tweede set leek Noppert aanvankelijk opnieuw de mindere van Carolissen te worden, want na twee legs was het 2-0 voor de Zuid-Afrikaan. Maar de Nederlander rechtte zijn rug, profiteerde hier en daar van wat mogelijkheden die zijn opponent liet liggen en won knap drie legs op rij. Daarmee pakte hij de set en begon de wedstrijd als het ware weer opnieuw. De opluchting was vooral na zijn eerste gewonnen leg van het gezicht van Noppert af te lezen, toen hij secondenlang met zijn armen wijd bleef staan.

Danny Noppert kan opgelucht ademhalen nadat hij heeft gewonnen van Cameron Carolissen. Ⓒ Lawrence Lustig/PDC

Niet geheel in lijn met het eerdere verloop van de wedstrijd gingen in de derde set alle legs met de darts mee. Het was de set van Noppert, dus die trok uiteindelijk aan het langste eind. Gemakkelijk ging dat niet, want de Fries worstelde een paar beurten met de dubbel 10 waarop hij moest finishen. Uiteindelijk lukte het hem wel.

Vier matchdarts nodig

Ook in de vierde set gingen de eerste vier legs met de darts mee en kreeg Noppert in de vijfde leg twee matchdarts. Die miste hij allebei, maar omdat Carolissen zich bij zijn beurt direct doodgooide, kreeg de Fries een herkansing. De tweede poging op dubbel 10 was uiteindelijk de beslissende die hem in de derde ronde bracht.

„Ik weet niet wat me overkomt”, verzuchtte Noppert na afloop voor de camera van RTL7. „Ik sta te gooien als een krant. Vanaf het begin af aan raak ik de triple niet, maar waar het aan ligt... ik heb echt geen idee. Gelukkig is het me gegeven om deze wedstrijd te winnen.”

