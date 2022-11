Hesdy Gerges haalt uit richting ’hater’ Remy Bonjasky en krijgt bijval van Rico Verhoeven

,,Hé Remy. Ik heb er een tijdje over nagedacht of ik dit wel moet zeggen, maar ik ga het gewoon doen. Ik heb voor en na de wedstrijd tussen Rico en en mij veel verschillende berichten voorbij horen komen van jou. Met name negatieve, waarin je probeert ons naar beneden te halen. Ik vind het helemaal top als mensen hun mening geven, dat moeten we ook allemaal blijven doen, dat is heel belangrijk. Maar het is jammer dat jij als grootheid van de sport met een voorbeeldfunctie het signaal afgeeft van een zogenoemde hater”, aldus Gerges.

Remy Bonjasky is oud-winnaar van de roemruchte K-1 en tegenwoordig onder meer actief als analist, waarbij hij zijn mening zelden onder stoelen of banken steekt. Ⓒ ANP

„Haat is iets wat op dit moment heel erg speelt onder de jeugd”, gaat de Amsterdammer, die tegenwoordig workshops geeft aan probleemjongeren, verder. „Daardoor durven velen dingen niet te proberen, omdat ze bang zijn om afgekraakt te worden door mensen zoals jij. Dat is jammer. Je hebt zelf een gym waar veel jongeren over de vloer komen. Ik denk dat we de jeugd moeten helpen om groot te denken. Zodat ze risico’s durven te nemen en de beste versie van zichzelf proberen te zijn. Soms is het misschien niet genoeg om alles te geven, maar je bent al een winnaar als je het probeert. Het is jammer dat jij als grootheid van de sport dit soort signalen afgeeft. Ik denk niet dat we dat moeten willen. Ik hoop dat je je hier bewust van bent en er mee stopt.”

Verhoeven sprak zich eerder deze week in De Telegraaf ook al uit over de houding van Bonjasky. „Ik probeer zelf altijd iedereen om me heen op te tillen en mee te nemen in wat ik doe. Waarom zou je iemand anders naar beneden halen? Kom ik weer uit bij Remy Bonjasky, die vaak zuur is over van alles en nog wat. Dat soort mensen heeft een probleem met zichzelf, denk ik dan. Misschien onzekerheid, jaloezie of een gebrek aan bevestiging?”

Onder het bericht van Gerges op Instagram herhaalde Verhoeven die boodschap. „Respect is wat telt in het leven....respect voor jezelf en respect naar anderen......naar mijn mening iedereen die de behoefte heeft om een ander persoon naar beneden te halen en niet op te liften en op te bouwen heeft diepere issues en dat ligt echt aan die persoon.....dus de volgende keer dat je roddelt of slecht praat over iemand denk daaraan......waarom doe ik, ligt dit aan die persoon of ligt het probleem dieper en eigenlijk gewoon bij jezelf.”

Gerges verloor zaterdag in Ahoy op technische knock-out van Verhoeven, die in Rotterdam voor het eerst een eigen evenement organiseerde. Bonjasky liet zich al vaker laatdunkend uit over de Glory-kampioen, die hij geregeld Ricootje noemt en volgens hem geen partij voor hem was geweest in zijn hoogtijdagen.

Verhoeven en Gerges lagen elkaar een aantal jaar terug niet en gooiden openlijk met modder, maar vochten sindsdien twee keer tegen elkaar. Het respect tussen beiden is daardoor gegroeid en na de wedstrijd van afgelopen weekeinde zeiden beiden er een ’sportvriend’ bij te hebben.