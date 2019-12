WB schaatsen Nagano: Goud voor teamsprint

Bondscoach Jan Coopmans kon door een paar afmeldingen niet eens zijn sterkste formatie in Nagano opstellen. Namens Oranje kwamen Sanneke de Neeling, Dione Voskamp en Michelle de Jong in actie. Onder anderen Jutta Leerdam en Letitia de Jong ontbraken in Japan.

Voor Nederland was het derde zege op dit onderdeel, dat dit seizoen verder niet meer op het wereldbekerprogramma staat. Oranje heeft het klassement gewonnen.

Kodaira wint voor eigen publiek

De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft bij de vierde wereldbeker in Nagano de 500 meter op haar naam geschreven. De olympisch kampioene was voor eigen publiek een fractie sneller dan de Russin Angelina Golikova: 37,49 tegen 37,51. Wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk eindigde als derde in 37,65.

Voor Kodaira was het haar tweede wereldbekerzege dit seizoen en haar 26e in totaal op de 500 meter. Ze nam in de wereldbekerstand de leidende positie over van de Russin Olga Fatkoelina, die de vijfde tijd reed (37,77).

De Nederlandse vrouwen eindigden buiten de top tien. Sanneke de Neeling was op de elfde plaats met een tijd van 38,48 de eerste Nederlandse. Dione Voskamp (vijftiende in 38,73) en Michelle de Jong (negentiende in 38,97) vervulden eveneens een bijrol.

De Japanse Nao Kodaira toont zich de sterkste op de 500 meter. Ⓒ EPA

Eerste wereldbekerzege Murakami

Yuma Murakami heeft zijn eerste wereldbekerzege te pakken. De 27-jarige Japanner won voor eigen publiek in Nagano de 500 meter in een tijd van 34,58. Zijn landgenoot Tatsuya Shinhama eindigde als tweede in 34,67.

De Rus Pavel Koelizjnikov veroverde brons met een tijd van 34,73. De wereldrecordhouder (33,61) ontbrak bij de eerste drie wereldbekertoernooien vanwege een blessure. Zijn landgenoot Viktor Moesjtakov, vierde in 34,75, is de nieuwe leider in het wereldbekerklassement.

Lennart Velema was verrassend de beste Nederlander. Hij belandde met een persoonlijk record van 34,98 op de negende plaats. Dai Dai Ntab, bij de eerste wereldbeker in Minsk nog goed voor brons, reed de elfde tijd (35,00).

Kai Verbij moest in het geboorteland van zijn moeder genoegen nemen met de vijftiende plaats (35,21).

Blondin wint ook in Nagano

Ivanie Blondin blijft winnen in de wereldbeker. De 29-jarige Canadese schreef de massastart op haar naam. Ze versloeg in de eindsprint olympisch kampioene Nana Takagi uit Japan. De Amerikaanse Mia Kilburg-Manganello eindigde als derde.

Blondin veroverde vorige week bij de derde wereldbeker in Kazachstan goud op de 1500 meter, de 5000 meter en de ploegachtervolging. Ze won eerder dit seizoen de massastart bij de eerste wereldbeker in Wit-Rusland en heeft nu de leiding in het wereldbekerklassement op dit onderdeel stevig in handen.

Irene Schouten, regerend wereldkampioene op de massastart, bleef weg uit Japan. Ze won vorige maand de wereldbekerrace in Polen, na haar tweede plaats in Minsk. Ook Melissa Wijfje, die met Schouten een sterk koppel vormt op de massastart, ontbrak in Nagano.

Elisa Dul eindigde in Nagano als veertiende. Marijke Groenewoud kwam door een valpartij in de slotfase als 24e en laatste binnen.

Bij de mannen zegevierde eveneens een Canadees, Jordan Belchos. De Amerikaan Joey Mantia finishte als tweede en de Belg Bart Swings pakte brons. Mantia, de wereldkampioen op dit onderdeel, nam de eerste plaats in de wereldbekerstand over van Jorrit Bergsma. De Fries pakte eerder dit seizoen goud en zilver op de massastart, maar meldde zich voor Nagano af. Ook zijn vaste teamgenoot Arjan Stroetinga verscheen in Japan niet op het ijs.