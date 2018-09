Van Bommel 'over de grens' met PSV-talenten

Het gaat er tijdens de trainingen van zijn team stevig aan toe. „Ik heb een idee over voetbal en daar horen een hoge intensiteit en een goede instelling bij, omdat topvoetbal zoveel vraagt”, zegt de hoofdcoach.

Halverwege haalt hij er een laptop bij. Hij toont beelden uit de Champions League, die hij ook aan de talenten van PSV laat zien. Die selecteert hij thuis als hij voor de tv zit. De jeugd vindt juist die beelden prachtig. Het vak slokt hem, zo is duidelijk, al volledig op. „Kijk”, zegt hij, „de spelers van Manchester City sprinten na het veroveren van de bal met vier man tegelijk de diepte in en de bal gaat ook meteen diep. Ze zijn in staat om in de 90e minuut nog alles eruit te persen. Om dat te kunnen, moet je op de training ook vaker over de grens gaan.”

Het fanatisme van Van Bommel is hard nodig, denken ze bij PSV. „Bij de oudste jeugd moet je er bovenop zitten. Wij vragen én eisen veel. Ze moeten het elke dag kunnen opbrengen om ongelooflijk hard te trainen. In topwedstrijden lopen de besten door een muur heen, zo heb ik zelf geleerd bij clubs als Bayern, AC Milan, Barça, PSV en Oranje.”

