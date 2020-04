Vitesse geeft voetballers 10 dagen rust

De voetballers van Vitesse trainen al sinds 13 maart niet meer in groepsverband, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ze moesten individueel wel een trainingsprogramma blijven volgen.

„Zij hebben dagelijks individuele programma’s ontvangen, om op die manier zo fit mogelijk te blijven”, legt Van Wijk uit. „Omdat inmiddels bekend is dat er tot dinsdag 28 april niet in groepsverband mag worden getraind en de competitie niet voor maandag 1 juni wordt hervat, hebben de spelers de komende tien dagen vrijaf gekregen. Dat wil zeggen dat spelers wel in het land blijven om geen onnodige risico’s te lopen, maar dat zij niet verplicht zijn om dagelijks een individueel programma te volgen.”

„Geblesseerden blijven wel behandeld worden, wat conform de richtlijnen is”, vertelt Van Wijk. „Het is belangrijk dat de spelers zorgvuldig worden belast. Na een periode van individuele training krijgen zij nu de ruimte om zich op te laden voor de komende periode waarin de intensiteit hoger zal zijn.”

Vitesse blijft voorlopig voorstander van het uitspelen van de eredivisie, mits het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat ook veilig vindt.