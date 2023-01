Blessure Van Dijk lijkt ernstiger dan verwacht: verdediger naar specialist

De Nederlandse verdediger, die dit seizoen in elke competitiewedstrijd van Liverpool heeft gespeeld, werd maandag in de rust uit voorzorg gewisseld in de wedstrijd tegen Brentford.

Er is geen tijdschema voor hoe lang Van Dijk uitgeschakeld zal zijn, maar de blessure lijkt erger dan aanvankelijk werd gedacht. De andere centrale verdedigers van The Reds zijn Joel Matip, Ibrahima Konate, Joe Gomez en Nathaniel Phillips. Zij zouden hem kunnen vervangen.

Geen risico’s

Liverpool, zesde in de Premier League en zeven punten verwijderd van de top vier, neemt het zaterdag op tegen Wolverhampton Wanderers in de derde ronde van de FA Cup. Cody Gakpo zou dan ook eventueel zijn debuut kunnen maken.

Na de nederlaag tegen Brentford zei Liverpool-manager Jürgen Klopp: „Virgil voelde een beetje zijn spieren en zei dat het prima was, en hij kan dit soort dingen heel goed beoordelen. Maar ik wilde geen risico’s nemen. De fysio’s keken heel tevreden toen ik zei dat we geen risico’s nemen. Het is geen blessure, hij voelde gewoon de intensiteit.”

Liverpool wordt dit seizoen gehinderd door tal van blessures, waarbij aanvallers Luis Diaz en Diogo Jota beiden hun weg terug naar fitheid aan het vinden zijn, na aanzienlijke problemen. De volgende competitiewedstrijden van Liverpool zijn uit naar Brighton & Hove Albion op 14 januari en thuis tegen Chelsea op 21 januari.