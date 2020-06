El Ghazi en Villa kunnen Chelsea geen pijn doen

Het elftal van trainer Frank Lampard brak na een uur het verzet van het thuisspelende Aston Villa. Twee doelpunten binnen drie minuten volstonden voor een verdiende 1-2 zege.

Giroud matchwinnaar

Chelsea was 76 procent van de eerste helft in balbezit, maar ging toch met een achterstand rusten. Kortney Hause rondde in de 43e minuut een van de spaarzame aanvallen van Aston Villa af. Invaller Christian Pulisic maakte in de 60e minuut gelijk voor Chelsea en Olivier Giroud tekende twee minuten later voor de 1-2.

Aston Villa blijft de nummer voorlaatst van de Premier League. Anwar El Ghazi werd na 70 minuten gewisseld bij de thuisclub uit Birmingham.

