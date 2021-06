Max Verstappen verreweg de snelste tijdens laatste training in Frankrijk

De Red Bull-coureur noteerde op circuit Paul Ricard een rapste rondetijd van 1.31,300. Daarmee was hij meer dan zeven tienden van een seconde sneller dan Valtteri Bottas. Carlos Sainz (Ferrari), Verstappens teamgenoot Sergio Pérez en Lewis Hamilton (Mercedes) bleven nog net binnen een seconde van de Limburger.

Ten opzichte van Bottas, die voor dit weekeinde van chassis is gewisseld met Hamilton, won Verstappen alleen in de derde sector al een halve seconde. Ook in de tweede sector was hij de snelste van allemaal.

De kwalificatie voor de zevende race van het Formule 1-seizoen start zaterdagmiddag om 15.00 uur.