Eerbetoon aan Orkun Kökcü, maar Feyenoord steelt show bij oefenzege op Benfica

Voor de wedstrijd rolde al een gigantisch spandoek van de tribunes en dat werd voor de nummer tien van weleer en de huidige nummer tien van de Portugese topclub in de tiende minuut opnieuw getoond. Met duizenden bedankten de supporters van Feyenoord de spelbepaler voor zijn grote inbreng bij het kampioenschap van het afgelopen seizoen.

Toen hij na een dik uur naar de kant mocht, kwam er voor de derde keer een staande ovatie voor de speler, die door de jury van 35 Oranje-internationals ook is verkozen tot Voetballer van het Jaar 2022-2023. De Gouden Schoen die daarbij hoort wordt komende maand aan hem uitgereikt.

Bekijk hieronder de tweet.

Voor trainer Arne Slot is het in deze fase van de voorbereiding – vrijdagavond is de officiële start van het seizoen met de wedstrijd voor de Johan Cruijff Schaal – zaak om te zien of hij zijn ploeg zónder Kökcü net zo sterk kan maken als in de voorbije voetbaljaargang.

Bekijk ook: Feyenoord heeft Japanse spits Ueda binnen

Op zijn plek speelde nu Ramiz Zerrouki en Kökcü zag hoe Lutsharel Geertruida de aanvoerdersband van hem heeft overgenomen. Geertruida zal de komende periode ook aanvoerder blijven, totdat Gernot Trauner weer hersteld is en terugkeert in de ploeg. De Oostenrijker is door Slot aangewezen als eerste aanvoerder, Geertruida is tweede aanvoerder.

Dat de Rotterdammers hun zaakjes redelijk voor elkaar hebben liet Igor Paixao al vroeg in de wedstrijd zien, toen hij een foutje van oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes genadeloos afstrafte. De Braziliaan veroverde de bal, trok een sprintje en kogelde de bal vervolgens stijf in de bovenhoek: 1-0. Tien minuten voor de pauze verdubbelde Santiago Gimenez, die zijn eerste minuten weer maakte voor Feyenoord na zijn deelname aan de Gold Cup én na zijn korte vakantie, de voorsprong: 2-0. Aan die goal kleefde wel een zware buitenspellucht, maar scheidsrechter Dennis Higler (zonder VAR) was doof voor het protest van Benfica.

Bekijk hieronder de tweet.

Bekijk ook: Feyenoorder Lutsharel Geertruida ziet pad van vriend Orkun Kökcü als mooi voorbeeld

De Portugezen traden aan in hun sterkste opstelling, dus met Angel di Maria, Aursnes, Nicolas Otamendi, Rafa Silva en Antonio Silva. Oud-Ajacied David Neres begon op de bank. Na rust liet Slot Thomas Beelen in het centrum opereren en die liet zien dat lengte in het hart van de defensie een pluspunt blijft. De van PEC Zwolle overgenomen verdediger maakte geen verkeerde indruk.

Bekijk hieronder de tweet.

Met de wetenschap dat beide ploegen straks in de Champions League actief zijn, was dit de zwaarste testcase richting het nieuwe seizoen. Pas in de laatste minuten zag het door de Duitser Roger Schmidt getrainde Benfica nog kans wat terug te doen via Petar Musa, die dankzij een scrimmage voor het doel van Justin Bijlow kon scoren.