Tranen bij eerbetoon Orkun Kökcü, maar Feyenoord steelt show tegen Benfica

„Voor de wedstrijd zag ik dit helemaal niet aankomen”, zei de man die niet alleen kampioen werd met Feyenoord, maar door de befaamde 35 Oranje-internationals ook werd gekozen tot Voetballer van het Jaar. „Eenmaal op het veld kwam het heel hard binnen. Ik werd erg emotioneel. Maar het is niet zo raar toch, ik heb hier zoveel herinneringen liggen. Slechte en goede tijden meegemaakt, ik ben hier kampioen geworden en dan zie ik wat ze hier doen voor mij bij mijn terugkeer...”

Hoog op de tribune kwamen bij vader Halis ook de tranen, toen al na tien minuten in de wedstrijd tussen zijn nieuwe en oude club – door Feyenoord met 2-1 gewonnen – het reusachtige, rode doek met een juweel van een geschilderde kop van Kökcü andermaal werd uitgerold. „Ik ga deze dag niet gauw vergeten”, zei de middenvelder, die in de zestigste minuut met een staande ovatie van het veld ging.

Diep onder de indruk

Met een gevoel van trots en bewondering zag Arne Slot als coach van Feyenoord het allemaal gebeuren. Ook hij was diep onder de indruk van het eerbetoon dat de Feyenoord-aanhang gaf aan Kökcü. Slot heeft een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de middenvelder geleverd. Hij heeft hem naar de Europese top geleid. „De supporters hebben een geweldig spandoek voor hem gemaakt en het applaus vond ik ook mooi. Maar het is niet anders dan verdiend als je weet wat hij de supporters, de club, zijn medespelers en mij heeft gegeven”, sprak de trainer.

Tot grote tevredenheid van het Legioen lijkt Slot in deze fase ook zonder Kökcü al een sterk elftal te hebben geformeerd. Met Santiago Gimenez nog op halve kracht – net terug van vakantie en van de Gold Cup met Mexico – in de spits knokte Feyenoord zich tegen de kampioen van Portugal naar een verdiende zege. Voor de rust stond er al een 2-0 voorsprong op het scorebord dankzij een kanonskogel in de bovenhoek van Igor Paixao en een fraaie stift over de keeper van Gimenez. Pas in de slotminuten deed Benfica wat terug via Petar Musa.

Gimenez

Rond Gimenez zal het waarschijnlijk nog een week of vier onrustig blijven. Tal van buitenlandse clubs hebben scoutingsrapporten verzameld en hebben de matchwinnaar van de Gold Cup-finale met dikke letters op hun wensenlijst voor de nabije toekomst staan. De vraag is alleen of een van die clubs in een noodsituatie komt en voor 1 september nog een vermogen wil neertellen voor Gimenez. Zelfs de meegereisde verslaggevers van Benfica weten dat hij in Lissabon ook bovenaan de lijst staat en vroegen aan Slot of hij bang is dat Gimenez Kökcü gaat volgen.

„Ik ben er niet bang voor, maar ik realiseer me wel dat er tot 1 september van alles kan gebeuren”, antwoordde Slot. Die daar gevat aan toevoegde: „Maar jullie hebben toch al aardig wat goede spelers?”

Spannend

En realistisch: „Er zijn in de top van de voetbalpiramide altijd clubs met meer geld dan wij. Benfica heeft ook meer geld..”

Het blijft hoe dan ook nog even spannend. Lutsharel Geertruida blijft ook in de spotlights. Hij was tegen Benfica aanvoerder van Feyenoord en dat past bij de ambities van de verdediger, die zich graag wil profileren als een van de nieuwe leiders nu Kökcü is vertrokken. Die band (hij is de tweede aanvoerder achter de lang geblesseerde Gernot Trauner) kan ook een stimulans zijn om hier nog verder te groeien en volgend jaar pas in te gaan op een aanbod van een buitenlandse club.

Eén man aan wie nog niet wordt getrokken is Quilindschy Hartman, maar die was tegen de Portugezen de beste van het veld. Hij speelde wereldkampioen Angel Di Maria uit de wedstrijd en als hij deze vorm vasthoudt, staan ook voor hem volgende zomer de clubs in de rij.