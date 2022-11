Ecuador al zeven duels op rij zonder tegentreffer Doet geblesseerde goalgetter Valencia tóch mee tegen Oranje? ’We hebben goede hoop’

Enner Valencia geblesseerd tegen Qatar. Doet hij mee tegen Oranje? Ⓒ ANP/HH

DOHA - Ecuador heeft er vertrouwen in vrijdag in de tweede WK-wedstrijd tegen Nederland over Enner Valencia te kunnen beschikken. De 33-jarige aanvaller viel zondag in het openingsduel met Qatar (2-0) uit. Hij had last van een enkel.