’Dankzij mijn advies is de carrière van Messi veranderd’

„Messi bekende dat dankzij mijn advies, dat ik niet zal prijsgeven, zijn carrière veranderd”, vertelt de 39-jarige voormalig goalgetter uit Kameroen. „Op een dag zei hij: ’Dankzij Samuel (Eto’o, red.) is mijn loopbaan veranderd.’ Hij moest twee of drie dingen veranderen, maar hij had altijd het talent al.”

Eto’o en Messi speelden van 2004 tot en met 2009 samen bij FC Barcelona. In die periode won Barcelona twee keer de Champions League. In beide finales scoorde Eto’o. In 2009 tegen Manchester United maakte zowel hij als Messi een doelpunt: 2-0. In 2009 vertrok Eto’o naar Inter. Ook met die club won hij direct de belangijkste Europa Cup, een jaar later was het weer de beurt aan Messi & co.

„In de beginperiode ging Messi heen en weer van La Masia (de jeugdopleiding van de Catalaanse club) naar het eerste team. Maar ook toen wisten we al dat Messi de man zou worden die hij nu is”, laat Eto’o weten. Messi is inmiddels in het bezig van zes Gouden Ballen, en wordt gezien als een van de beste voetballers ooit.

„Ik ben blij dat hij het zo fantastisch heeft gedaan, met dank aan zijn eigen inzet. En hij is niks veranderd. Hij is nog steeds de persoon die ik jaren geleden ontmoette”, prijst Eto’o zijn vroegere teamgenoot.