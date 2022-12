FIFA: meer bezoekers bij groepswedstrijden WK dan 4 jaar geleden

Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

ZATERDAG 3 DECEMBER

Kroatië had Japan niet als tegenstander verwacht op WK

18.16 uur: De Kroatische middenvelder Lovro Majer had niet verwacht dat de verliezend finalist van het WK 2018 het in de achtste finales van dit WK zou gaan opnemen tegen Japan. Kroatië plaatste zich als nummer 2 in de groep voor de laatste zestien en treft nu met Japan de winnaar van de poule met daarin de voormalig wereldkampioenen Spanje en Duitsland.

„We hadden dat niet verwacht, niemand in de voetbalwereld had dit gedacht”, zei Majer. Japan won in de groep zowel van Duitsland als van Spanje met 2-1. „Ze hebben laten zien dat het in voetbal niet alleen op kwaliteit en grote namen aan komt, maar vooral op moed en het hart. Ze hebben het meer laten zien dan anderen.”

Kroatië neemt het maandag om 16.00 uur op tegen Japan.

Polen vooral bang voor Mbappé bij WK-tegenstander Frankrijk

18.15 uur: De voetballers van Polen zijn bij tegenstander Frankrijk vooral bang voor de kwaliteiten van Kylian Mbappé, een van de topscorers van dit WK met drie doelpunten. Juventus-spits Arkadiusz Milik zei grappend dat er zondag in de achtste finales een scooter nodig is om de razendsnelle Fransman te kunnen bijhouden. „We moeten als een collectief spelen, want individueel kan niemand hem afstoppen”, aldus oud-Ajacied Milik.

Bondscoach Czeslaw Michniewicz vindt dat naast Mbappé ook Antoine Griezmann in goede vorm is. Zwakke punten in de ploeg van de regerend wereldkampioen ziet de Pool dan ook niet. „We weten dat dit een enorme uitdaging wordt, maar we zijn niet bang voor Frankrijk. Wij hebben geweldige spelers en op het veld gaan we het zien”, aldus Michniewicz.

De bondscoach was het niet eens met de kritiek op het defensieve spel van Polen, dat in de groepsfase alleen tegen Argentinië twee tegentreffers incasseerde. „De teams die niet defensief hebben gespeeld, kijken het WK nu thuis op de tv. Ploegen zijn zich ervan bewust dat je de tegenstander niet makkelijk mag laten scoren. Verdedigend waren we goed en als beloning spelen we nu tegen Frankrijk.”

Zondag viert Polen ook een feestdag ter ere van de mijnwerkers. „We gaan ons best doen om die dag feestelijk te maken.” Het duel in Doha begint om 16.00 uur.

FIFA: meer bezoekers bij groepswedstrijden WK dan 4 jaar geleden

17.08 uur: De 48 wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar zijn volgens de FIFA bezocht door 2,45 miljoen mensen. Hoewel bij heel wat duels veel lege plekken te zien waren in de stadions, meldt de wereldvoetbalbond dat 96 procent van de beschikbare kaarten was verkocht. Bij het WK van vier jaar geleden in Rusland werden de 48 groepswedstrijden bezocht door 2,17 miljoen voetbalfans.

De best bezochte groepswedstrijd in Qatar was Argentinië - Mexico. In het Lusail-stadion in Al Daayen zagen 88.966 toeschouwers de Argentijnen met 2-0 winnen. Het was daarmee de WK-wedstrijd met het hoogste bezoekersaantal sinds de WK-finale van 1994 in de Verenigde Staten. Toen zaten 94.194 toeschouwers in de Rose Bowl in Pasadena, waar Brazilië via strafschoppen won van Italië.

Voor het eerst zijn alle zes continentale federaties (van Europa, Azië, Afrika, Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië) vertegenwoordigd in de knock-outfase van het WK. „Dat laat zien dat steeds meer landen de kwaliteiten hebben om op het hoogste niveau mee te doen”, zegt oud-trainer Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA. „Deze uitkomst is in lijn met de inspanningen van de FIFA om het voetbal wereldwijd te verbeteren.”

Franse doelman Lloris staat voor evenaring record Thuram

15.59 uur: Doelman Hugo Lloris staat op het punt om Lilian Thuram te evenaren als recordinternational in het Franse voetbalelftal. Lloris speelt zondag in de achtste finales van het WK tegen Polen (aftrap 16.00 uur) zijn 142e interland. Thuram kwam tussen 1994 en 2008 tot dat aantal.

„Het is niet niks, ik ben zeer vereerd en erg trots op deze cijfers”, zei Lloris een dag voor zijn recordinterland. „Maar het gaat om een wedstrijd in de achtste finales van het WK. Dan is dat record van ondergeschikt belang. Het gaat om verder komen op het WK. Na de wedstrijd zal ik zeker trots zijn op dit record. Hopelijk kan ik het op een mooie manier vieren.”

De 35-jarige doelman van Tottenham Hotspur debuteerde eind 2008 in de nationale ploeg, enkele maanden nadat rechtsback Thuram na het EK zijn interlandcarrière had beëindigd. Lloris werd al snel de nummer 1 onder de lat bij ’Les Bleus’ en is ook al jaren aanvoerder. Vier jaar geleden veroverde Lloris met Frankrijk de wereldtitel.

Aan het begin van dit WK evenaarde Olivier Giroud al Thierry Henry als topscorer aller tijden van Frankrijk. Giroud scoorde twee keer tegen Australië (4-1) en bracht zijn totaal in de nationale ploeg daardoor op 51 doelpunten, evenveel als Henry.

Bondscoach Senegal ziek in aanloop naar WK-duel met Engeland

15.46 uur: Bondscoach Aliou Cissé ontbreekt bij Senegal in de aanloop naar het duel met Engeland in de achtste finales van het WK. Cissé is ziek, vertelde zijn assistent Régis Bogaert op de persconferentie een dag voor de wedstrijd. Naar verwachting zit de bondscoach zondagavond wel gewoon op de bank in het Al Bayt-stadion in Al Khor.

„Hij is nu twee dagen ziek. Gisteren hebben we de training geleid met zijn aanwijzingen”, zei Bogaert. „Het is zeker dat hij zondag bij de aftrap op de bank zit.”

Senegal eindigde in groep A met 6 punten op de tweede plaats achter het Nederlands elftal en treft met Engeland de winnaar van poule B. Het vertrouwen is groot bij de kampioen van Afrika. „We zijn rustig, zelfbewust en gefocust”, aldus de assistent van Cissé. „Iedereen kan van iedereen winnen. Senegal kan dus ook Engeland verslaan.”

Brazilianen zonder Jesus en Telles op jacht naar wereldtitel

14.40 uur: Brazilië moet het in de knock-outfase van het WK voetbal in Qatar stellen zonder aanvaller Gabriel Jesus en verdediger Alex Telles. Hun toernooi zit erop vanwege knieblessures, meldt de Braziliaanse voetbalbond .

„Jesus en Telles hebben zaterdag tests ondergaan en de MRI-scans aan hun rechterknie hebben bevestigd dat ze niet op tijd hersteld zijn om nog in actie te komen op het WK”, meldde de bond over de spelers van respectievelijk Arsenal en Sevilla. Laatstgenoemde club is in februari de tegenstander van PSV in de Europa League.

Telles viel vrijdagavond in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen in de 54e minuut uit, Jesus verliet het veld zo’n 10 minuten later. Brazilië verloor de wedstrijd met 1-0.

Maandag nemen de Brazilianen het in de achtste finales op tegen Zuid-Korea (aftrap 20.00 uur). De favoriet voor de wereldtitel hoopt dan wel weer te kunnen beschikken over Neymar, die in de eerste wedstrijd van de Brazilianen - tegen Servië - een enkelblessure opliep.

Brazilië hoopt in Qatar voor het eerst sinds 2002 wereldkampioen te worden.

Teamarts Brazilianen hoopt in achtste finales weer op Neymar

09:38 uur De teamarts van de Brazilianen, Rodrigo Lasmar, hoopt dat de ploeg in de achtste finales weer kan beschikken over Neymar. De aanvaller liep in de eerste wedstrijd van de Zuid-Amerikanen op het WK een enkelblessure op en miste de tweede en derde wedstrijd.

„We hebben 72 uur tot de volgende wedstrijd dus de mogelijkheid is aanwezig dat hij kan spelen. Hij gaat zaterdag voor het eerst weer op het veld met de bal trainen en het is belangrijk om te kijken hoe hij daarop reageert”, aldus Lasmar.

Vrijdag plaatste de 30-jarige Neymar op Instagram een video waarop te zien was dat de speler van Paris Saint-Germain in het hotel al wat coördinatieoefeningen deed en ook met een bal aan de slag was.

Neymar raakte anderhalve week geleden geblesseerd tegen Servië (2-0). Zonder hem wonnen de Brazilianen vervolgens met 1-0 van Zwitserland en vrijdag werd er met 1-0 verloren van Kameroen.

Brazilië neemt het maandag in de achtste finales op tegen Zuid-Korea (20.00 uur Nederlandse tijd).