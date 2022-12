Teamarts Brazilianen hoopt maandag tegen Zuid-Korea op Neymar

Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

ZATERDAG 3 DECEMBER

Teamarts Brazilianen hoopt in achtste finales weer op Neymar

09:38 uur De teamarts van de Brazilianen, Rodrigo Lasmar, hoopt dat de ploeg in de achtste finales weer kan beschikken over Neymar. De aanvaller liep in de eerste wedstrijd van de Zuid-Amerikanen op het WK een enkelblessure op en miste de tweede en derde wedstrijd.

„We hebben 72 uur tot de volgende wedstrijd dus de mogelijkheid is aanwezig dat hij kan spelen. Hij gaat zaterdag voor het eerst weer op het veld met de bal trainen en het is belangrijk om te kijken hoe hij daarop reageert”, aldus Lasmar.

Vrijdag plaatste de 30-jarige Neymar op Instagram een video waarop te zien was dat de speler van Paris Saint-Germain in het hotel al wat coördinatieoefeningen deed en ook met een bal aan de slag was.

Neymar raakte anderhalve week geleden geblesseerd tegen Servië (2-0). Zonder hem wonnen de Brazilianen vervolgens met 1-0 van Zwitserland en vrijdag werd er met 1-0 verloren van Kameroen.

Brazilië neemt het maandag in de achtste finales op tegen Zuid-Korea (20.00 uur Nederlandse tijd).