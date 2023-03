Femke Bol pakt nu ook EK-goud met estafetteploeg

Italië won met bijna 3 seconden achterstand het zilver, Polen pakte het brons.

Het Nederlandse kwartet liep de hele race aan de leiding. Startloper Klaver profiteerde optimaal van de gunstige buitenbaan 6 en kwam als eerste door. Saalberg en Peeters hielden de eerste positie knap vast, waarna Bol het met een superieure versnelling afmaakte. Ze klokte 49,58 als splittijd.

Voor Bol was het haar tweede titel van dit toernooi en haar vierde Europese indoorgoud in totaal. Ze is nu Elly van Hulst gepasseerd op de eeuwige ranglijst van Nederlandse atletes. Van Hulst won drie keer goud op de 3000 meter. Nelli Cooman voert de lijst aan met zes gouden plakken.

Femke Bol op weg naar het goud.

De estafettevrouwen vierden vorig jaar ook al successen op de 4x400 met zilver bij de WK indoor en goud op de EK in München. Beide keren liepen Bol, Klaver en Saalberg ook mee. Het ging door een foute wissel wel mis bij de WK in Eugene. Niettemin werden de atletes van de estafette gekozen tot Sportploeg van het Jaar.

Estafettemannen pakken brons

Even daarvoor pakte wist de Nederlandse mannenploeg de Europese titel op de 4x400 meter estafette van 2021 niet te prolongeren. Het kwartet, bestaande uit Isayah Boers, Isaya Klein Ikkink, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia, wist wel de bronzen medaille te bemachtigen in een tijd van 3.06,59. België greep de titel in 3.05,83. Het zilver was voor Frankrijk in 3.06,52.

De medaille kwam voor een groot deel op het conto van Bonevacia, die als slotloper een gaatje naar de voorste lopers dichtliep en met een machtige eindversnelling bijna nog het zilver veroverde. Boers, Klein Ikkink en Angela liepen steeds zo’n beetje in vierde positie tijdens de hectische race, waarin sommige atleten zich nogal eens bijna verstapten.

Bonevacia en Angela zaten ook in het team dat twee jaar geleden in Torun Europees indoorgoud won op de 4x400 in een Nederlands record van 3.06,06. In datzelfde jaar stuntte Bonevacia, Angela, Tony van Diepen en Terrance Agard met de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio.

Vorig jaar was de oogst minder. Agard, Van Diepen, Taymir Burnet en Nick Smidt wonnen op de WK indoor in Belgrado nog wel brons, maar op de WK in Eugene en de EK in München was er geen eremetaal.

Nadine Visser (links) op weg naar het zilver. Ⓒ ANP/HH

Zilver voor Visser op 60 meter horden

Het is atlete Nadine Visser niet gelukt om voor de derde keer op rij de Europese indoortitel op de 60 meter horden te veroveren. De 28-jarige Visser moest in Istanbul genoegen nemen met het zilver. De Europese titel ging naar de Finse Reetta Hurske, die in 7,79 seconden als eerste over de finish snelde.

Visser eindigde in 7,84 als tweede. Het brons ging naar Ditaji Kambundji uit Zwitserland (7,91). Maayke Tjin A-Lim, de tweede Nederlandse in de finale van het slotnummer op de EK in Istanbul, kon niet meedoen om de medailles.

Visser was in 2019 (Glasgow) en 2021 (Torun) de beste op dit nummer bij de EK indoor.

Verbaandert en Foppen buiten medailles 3000 meter EK indoor

Tim Verbaandert en Mike Foppen zijn bij de EK indooratletiek in Istanbul buiten de medailles gebleven op de 3000 meter. Verbaandert liep wel naar een knappe zesde plaats in 7.47,24, Foppen eindigde als elfde in 7.50,59.

De Noor Jakob Ingebrigtsen veroverde het goud in 7.40,32. Hij was in Istanbul ook al de winnaar van het goud op de 1500 meter. Het was het vijfde Europese indoorgoud voor de pas 22-jarige hardloper, die ook regerend olympisch kampioen op de 1500 meter en wereldkampioen op de 5000 meter is.

De 22-jarige Verbaandert pakte twee weken geleden de nationale titel op de 3000 meter. De Veldhovenaar werd pas laat toegevoegd aan de Nederlandse equipe. Hij had niet voldaan aan de limiet voor de EK indoor, maar stond nog net hoog genoeg op de Europese ranking om mee te mogen doen. Hij ging tijdens de race attent mee voorin, maar moest in de slotfase toegeven op de lopers voor hem.

Foppen liep eerder dit indoorseizoen in Boston een Nederlands record van 13.11,60 op de 5000 meter. Vorige zomer werd hij vijfde in de finale van de 5000 meter op de EK in München. De 26-jarige Nijmegenaar had dit seizoen nog niet veel laten zien op de 3000 meter en kon ook in de Ataköy Arena van Istanbul geen indruk maken.