Magnus Cort bekroont lange vlucht met zege in barre Giro-rit

Na vroege aanvallen in de 196 kilometer lange rit, die werd geteisterd door regen en kou, had een viertal renners zich aan kop genesteld. Op de top van de Passo delle Radici hadden Derek Gee, Alessandro De Marchi, Magnus Cort en Davide Bais een voorsprong van vier minuten en 30 seconden op de rest.

In de afdaling hield Bais het voor gezien. Het overige trio bleef tot aan de finish uit de greep van het peloton. Het was uiteindelijk Cort die aan het langste eind trok. Gee werd tweede.

Zwaarste koers ooit

„Het was misschien wel de zwaarste koers die ik ooit heb gereden”, Cort. „Mede daarom ben ik ongelooflijk blij dat het me is gelukt te winnen. We hebben onze ontsnapping vroeg ingezet en moesten tot het uiterste gaan om voorop te blijven. Dat is ons gelukt, maar het heeft heel veel kracht gekost. Dan weet je ook niet meer wie favoriet is in de sprint. Waarschijnlijk had ik nog net iets meer over dan de andere twee jongens.”

Chaos

Er gebeurde van alles in de etappe van van Scandiano naar Viareggio. Onder andere Jay Vine van UAE crashte, evenals Will Barta (Movistar) die tegen een muur aanreed. Martijn Tusveld was een van de renners die afhaakte. De Nederlander, rijdend voor Team DSM, kwam ten val en kreeg daardoor zoveel last van de verwondingen die hij had overgehouden aan een val in de tweede etappe, dat hij de strijd staakte. Eerder al was de Russische klassementsrenner Aleksandr Vlasov (Bora) ziek afgestapt omdat hij koortsig was.

Meest opmerkelijke moment was wellicht de val van Alberto Bettiol die onderuit werd gelopen door een mecanicien.

Inkorten?

Voor de etappe was er even sprake van dat de etappe zou worden ingekort vanwege het slechte weer. Op de top van de Passo delle Radici was het twee graden onder nul en de afdaling leek spekglad. Toch besloot de organisatie te vertrekken zonder de etappe aan te passen. Eerder werd wel bekend dat de Col du Grand Saint-Bernard, het dak van deze Giro, op vrijdag 19 mei niet wordt beklommen door de sneeuw.

