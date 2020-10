Nederlandse darter Wessel Nijman 5 jaar geschorst na matchfixing

,,Ik accepteer de uitkomst volledig’’, laat Nijman via de Professional Darts Players Association (PDPA, spelersraad, red.) in een statement weten. ,,Hoewel het duidelijk is dat ik van buitenaf onder druk ben gezet, heb ik uiteindelijk zelf ingestemd en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden. Ik weet dat ik dit voorval onmiddellijk had moeten melden bij de afdeling corruptiebestrijding van de DRA of om advies had moeten inwinnen bij de PDPA, mijn management of de politie.’’

Nijman komt uit in de PDC. Nadat het coronavirus het reguliere circuit lamlegde, deed de 20-jarige darter in mei van dit jaar mee aan een online toernooi. Tijdens de Modus Icons of Darts League, waar ook spelers als Raymond van Barneveld acte de présence gaven, nam hij het onder meer op tegen David Evans. Die betreffende partij ging met 4-0 verloren. Al snel kwam via de International Betting Integrity Association aan het licht dat er veel geld was ingezet op de partij tussen Nijman en Evans. Daarna volgde een onderzoek door de DRA.

Overigens bekende Nijman in een vroeg stadium schuld en heeft hij ook al aangegeven niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. „Ik heb een domme fout gemaakt waarvoor ik terecht word gestraft. Ik zal het spelen van dartswedstrijden missen, maar zal de DRA en PDPA helpen met voorlichting en anti-corruptie-initiatieven. Ik heb veel van deze ervaring geleerd.’’

De straf voor Nijman gaat met terugwerkende kracht op 18 augustus 2020 in. Mocht Nijman voldoen aan de gestelde voorwaarden om de sanctie in te kunnen korten, dan mag hij op zijn vroegst weer op 18 februari 2023 aan de oche verschijnen. „Ik heb alles gezegd over deze kwestie en zal verder geen commentaar geven”, sluit hij het statement af.