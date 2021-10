WK turnen: finaleplaatsen voor Geurts en Visser; Schmidt niet fit

Geurts hoefde alleen olympisch sprongkampioene Rebeca Andrade uit Brazilië voor zich te dulden. Andrade kwam tot 14,800 punten en plaatste zich daarmee als eerste voor de eindstrijd. De Braziliaanse plaatste zich ook als eerste voor de finale aan brug: 15,100.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat er weer een Nederlandse turnster in actie komt tijdens de WK-sprongfinale. In 2013 plaatste Chantysha Netteb zich als laatste Nederlandse voor de finale op sprong bij de WK in Antwerpen.

Naomi Visser plaatste zich na een gedegen meerkamp met een totaal van 52,266 punten als elfde voor de meerkampfinale van donderdag. Voor Visser is het haar derde meerkampfinale bij een WK. Eerder turnde ze die finale al in 2018 en 2019.

Angelina Melnikova uit Rusland plaatste zich met 57,065 punten als eerste voor de finale waarin de beste 24 turnsters (met een maximum van twee per land) in actie komen. Melnikova won afgelopen zomer nog het brons in de meerkamp bij de Olympische Spelen in Tokio. De Japanse Murakami Mai plaatste zich met 14,166 punten als eerste voor de vloerfinale bij de WK, Luo Rui uit China stroomt als eerste door naar de finale op balk: 14,566.

Vera van Pol kwam na twee vallen aan brug tekort voor een plek in de finale over de meerkamp. Van Pol, die deze zomer nog actief was bij de Olympische Spelen, eindigde met 48,415 punten op de 28e plaats. Sanna Veerman kende bij haar WK-debuut vallen op brug (12,433) en balk (11,566) en kwam daarmee niet in de buurt van finaleplaatsen.

Mannen woensdagochtend in actie, Schmidt niet

Woensdagochtend komen de Nederlandse mannen Jermain Grunberg, Loran de Munck en Frank Rijken in actie bij de kwalificaties. Dat geldt niet voor Casimir Schmidt. Schmidt raakte afgelopen vrijdag geblesseerd tijdens een training op het onderdeel sprong en kampt sindsdien met een enkel- en een schouderblessure.

De 25-jarige Schmidt sloeg door die blessure de podiumtraining van afgelopen zondag over, in de hoop woensdag wel in actie te komen. „Ik ga er alles aan doen om op tijd fit te worden”, schreef Schmidt zondag nog op Instagram.

Bondscoach Bram van Bokhoven meldde dinsdagochtend vanuit Japan dat Schmidt definitief niet in actie zal komen tijdens de wedstrijd van woensdag. „Drie dagen is net te kort voor een goed herstel en een goede wedstrijd. Heel jammer, want hij was fit en scherp, met veel all-round potentie. Gelukkig is het geen ernstige blessure, dus binnen een paar weken is hij naar verwachting weer volledig hersteld”, aldus Van Bokhoven.