Wout Weghorst blijft ’gewoon’ trainen met Wolfsburg

Wolfsburg traint met kleine groepjes en volgt de richtlijnen van de Duitse gezondheidsorganisaties. Ook oefenen de voetballers veel in de fitnesszaal. „Onze spelers trainen voorlopig door”, laat directeur Jörg Schmadtke. „Wat we volgende week doen, dat weten we nog niet.”

Het bestuur van de Bundesliga wil dat de hoogste Duitse voetbalklasse in ieder geval tot 30 april stilligt. De verwachting is dat alle clubs volgende week akkoord gaan met dat voorstel.