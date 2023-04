VIDEO Waanzinnige assist Milan-aanvaller Leão doet denken aan actie Gullit in ’88

„Maar dat is wat ik probeer te doen, op tegenstanders afgaan. Zo kan ik het verschil maken. En als ik niet kan scoren, kijk ik naar mijn teamgenoten. Daar zag ik Giroud.”

Tekst gaat verder onder de video

Bekijk hieronder de gelijkenis tussen de twee acties:

AC Milan-coach Stefano Pioli was trots op zijn ploeg na het bereiken van de halve finales van de Champions League na het gelijkspel bij Napoli. „Napoli zal de Italiaanse titel volledig terecht winnen. Ik ben trots dat we ons kwalificeren tegen zo’n sterke tegenstander. Het waren twee heel uitgebalanceerde wedstrijden.”

Bekijk ook: AC Milan eindelijk weer bij laatste vier Champions League

Giroud trots

Milan won de eerste wedstrijd thuis met 1-0 en leidde ook lang in de tweede wedstrijd in Napels door een treffer van Olivier Giroud. Diep in de extra tijd maakte Victor Osimhen nog gelijk. „We stonden door onze voorsprong ver naar achteren en creëerden weinig in de tweede helft, maar dat is niet erg”, zei Pioli. „Dit resultaat geeft ons veel vertrouwen, nadat we eerder Tottenham Hotspur al hadden uitgeschakeld.”

De trainer wees erop dat Milan zich nu ook op de competitie moet richten. „Dit is een belangrijke ervaring, maar we moeten of top vier in de competitie eindigen of de Champions League winnen”, wees hij op de kwalificatie-eisen voor de Champions League volgend seizoen.

Doelpuntenmaker Giroud was ook trots op zijn ploeggenoten en was teamgenoot Leão dankbaar. „Ik scoorde na schitterend voorbereidend werk van Leão. Als we met deze instelling blijven spelen, mogen we dromen van meer.”