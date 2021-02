Elfstedentocht houdt ook PSV bezig in aanloop naar clash met Ajax

Sport

Olympische sporters wacht bij aankomst in Tokio geen quarantaine

Sporters die meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio, worden minimaal één keer per vier dagen getest op het coronavirus. Bij een positieve uitslag gaat de deelnemer direct in isolatie. Over een quarantaineperiode bij aankomst in Tokio staat niets vermeld in het draaiboek voor de atleten, dat het ...