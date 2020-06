Kramaric vernedert Dortmund met vier goals

Niet eerder scoorde een speler van een club uit de Bundesliga vier keer in een uitwedstrijd tegen Dortmund, dat al zeker was van de tweede plaats in de eindstand. Hoffenheim, dat eerder deze maand trainer Alfred Schreuder ontsloeg, klom in de laatste speelronde naar de zesde positie.

De club passeerde VfL Wolfsburg, dat in eigen stadion met 4-0 van kampioen Bayern München verloor. Wout Weghorst en zijn ploeggenoten zakten naar de zevende plaats en beginnen in het nieuwe seizoen het Europese avontuur in de voorronde van de Europa League.

Bayern München dankte de zege aan doelpunten van Kingsley Coman, Mickaël Cuisance en Robert Lewandowski en Thomas Müller. Lewandowski werd topscorer van de de Bundesliga met 34 doelpunten. Thomas Müller bereidde de openingstreffer van Coman voor, met zijn 21e assist van het seizoen.

Lewandowski mag zich voor de vijfde keer de topscorer van de Bundesliga noemen. Alleen Gerd Müller werd vaker topscorer van de Duitse voetbalcompetitie, zeven keer.

De 31-jarige Lewandowski benutte in de laatste competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg, dat met 4-0 werd verslagen, een strafschop. De Pool had op de topschutterslijst een flinke voorsprong op Timo Werner, de spits die met twee goals bij Augsburg (1-2) afscheid nam van RB Leipzig. Werner, die op 28 treffers eindigde, stapt over naar Chelsea.

Lewandowski werd in het seizoen 2013-2014 voor het eerst topscorer van de Bundesliga. Hij maakte toen twintig goals voor Borussia Dortmund. De Pool was in 2015-2016 (30 treffers), 2017-2018 (29) en 2018-2019 (22) ook de meest trefzekere speler in de Duitse topcompetitie.