Wisselvallige Bertens uitgeschakeld op Wimbledon

Bertens brak Strycova in de derde game meteen. De Tsjechische kreeg een game erna meteen een breekpunt na een zwakke forehand-slice van Bertens, maar die wist ze niet te benutten. Maar bij de volgende kans was het wel raak voor Strycova: 2-2.

Bij 4-4 in de belangrijke negende game kreeg Bertens weer een breekpunt. Die werd vakkundig weggespeeld door Strycova. Een gelukkige netbal van de als vierde geplaatste bezorgde haar weer een kans op een break, maar ze miste vervolgens de backhand langs de lijn. Ook de volgende twee breekpunten werden weggeslagen door Strycova. Een briljant dropshot bezorgde Bertens breekpunt nummer 5 in deze game. Een onbegrijpelijke slappe forehand crosscourt in het net zorgde voor de zoveelste deuce. Uiteindelijk konden zes (!) kansen om te breken Bertens de game niet bezorgen.

Taai

Vervolgens zat het de Tsjechische heel erg mee. Bij 15-30 op de service van Bertens beorgde een zeer gelukkige netbal Strycova meteen twee setpunten. Maar de Nederlandse verkrampte niet en sloeg beide punten weg. De Wateringse liet eens te meer haar mentale weerbaarheid zien en maakte er ’gewoon’ 5-5 van.

Echter, Strycova bleek een taaie opponente, die alles terugslaat. Kan het niet goedschiks, dan kwaadschiks met op het oog ’lelijke’ slices. Het bezorgde haar op 5-6 nog eens twee setpunten. Die wist Bertens nog weg te werken, maar bij de derde in deze game was het raak: 5-7.

Tij keren

De wisselvallig spelende Bertens kon maar geen regelmaat in haar spel krijgen, ook niet in set 2. Bij een 1-2 achterstand waren er meteen alweer drie breekkansen voor Strycova. De Tsjechische pakte nu wel meteen de eerste kans: 1-3. De te vaak passief spelende Bertens wist zich vervolgens niet meer te herpakken, terwijl Strycova steeds beter leek te gaan spelen. De Wateringse kon het tij niet meer keren en verloor de tweede en de laatste set ruim: 1-6. Het breekpunt op 1-4 was veelzeggend: Bertens liet een lob gaan, keek niet eens, maar de bal viel pardoes precies op de lijn.

Bertens zal iets gaan zakken op de wereldranglijst, aangezien ze vorig jaar nog de kwartfinales haalde.