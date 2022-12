Engeland neemt niet de wereldbeker, maar wel mascotte Dave de Kat mee naar huis

De straatkat fungeerde als mascotte van de Engelse spelers tijdens hun verblijf - vooral John Stones en Kyle Walker ontfermden zich erover - en als ze wereldkampioen zouden worden, beloofde Walker het dier te zullen adopteren.

Wereldkampioen worden lukte niet, maar Dave mag dus wel mee naar Engeland. In Engeland gelden echter strenge regels op de import van dieren en ’Dave de kat’ moet eerst een bloedtest ondergaan, vaccinaties krijgen en dan nog vier maanden in quarantaine verblijven. Het is nog onbekend wie van de Engelse sterren hem uiteindelijk zal adopteren.

Voor de verloren kwartfinale tegen Frankrijk liep Dave overigens schrammen op in een gevecht met een andere kat. Was dat een slecht voorteken...?

Bron: Het Nieuwsblad