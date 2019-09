Mooie primeur De Jong op komst: officieel duel samen met Messi

Trainer Ernesto Valverde heeft de Argentijnse sterspeler opgenomen in de selectie van 22 spelers die afreist naar de Duitse stad.

Frenkie de Jong zit ook in de wedstrijdselectie van Blaugrana en gaat mogelijk voor het eerst samenspelen met Messi.

De Argentijn raakte begin augustus geblesseerd aan zijn rechterkuit en heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gespeeld. Afgelopen zondag hervatte hij de groepstraining. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar werkte ook maandag de training af met zijn teamgenoten en de medische staf was zo te spreken over het herstel dat er toestemming kwam voor Messi mee te gaan naar Dortmund.

Voor Ousmane Dembélé komt het duel met Dortmund nog te vroeg. De Franse aanvaller, die vroeg in het seizoen een dijbeenblessure opliep, is wel weer in training, maar nog niet voldoende fit. Frenkie de Jong, die zaterdag zijn eerste doelpunt maakte voor Barça, is wel opgenomen in de selectie, evenals Ansu Fati. Het 16-jarige toptalent kan tegen Dortmund zijn debuut in de Champions League maken.

Bij Borussia Dortmund ontbreekt de Duitse international Nico Schulz. De verdediger heeft nog last van een voetblessure.