Bundesliga: Boëtius dompelt Klaassen in rouw, weer goals van Weghorst en Dost

Er stond zaterdag een echte degradatiekraker op het programma. Mainz 05, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis ontving het Werder Bremen met Davy Klaassen. Mede dankzij een goal van Boëtius speelde Mainz zichzelf veilig (3-1). Klaassen is nog niet officieel gedegradeerd met Werder Bremen, maar een playoff-plek om promotie/degradatie is met nog één speelronde te gaan het hoogst haalbare. Fortuna Düsseldorf staat met twee punten meer een plek boven Klaassen en co.

VfL Wolfsburg reisde af naar Schalke 04 en nam na 90 minuten weer de drie punten mee naar huis (1-4). Wout Weghorst zorgde na een kwartier alweer voor de openingstreffer. Tien minuten na rust schoot de spits zijn tweede van de middag tegen de touwen. Daarmee schroefde hij zijn seizoensaantal op tot zestien goals.

Ook Bas Dost was namens Eintracht Frankfurt weer trefzeker. Een kwartier voor tijd voorkwam hij een nederlaag van zijn ploeg op bezoek bij 1. FC Köln (1-1).

Bayer Leverkusen heeft niet zelf meer in de hand of het ook volgend seizoen weer aan de Champions League mag deelnemen. Trainer Peter Bosz zag zijn spelers vrij kansloos onderuit gaan bij Hertha BSC: 2-0. Borussia Mönchengladbach profiteerde van de uitglijder van Leverkusen en zegevierde bij het al gedegradeerde SC Paderborn: 1-3. Mönchengladbach klom naar de vierde positie en verdedigt volgende week in de laatste speelronde een voorsprong van twee punten op Leverkusen.

Borussia Dortmund heeft de tweede eindklassering van de Bundesliga veiliggesteld. De club won de uitwedstrijd tegen RB Leipzig, de nummer 3 van de ranglijst (0-2). Erling Haaland maakte beide doelpunten. De Noor vierde zijn twaalfde en dertiende goal in veertien duels in de Bundesliga. Borussia Dortmund verbeterde een clubrecord. Nog nooit eerder scoorde de ploeg 84 keer in een seizoen.

Programma & uitslagen speelronde 33

Bayern München - SC Freiburg 3-1

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1-1

1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen 3-1

Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1-4

Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg 1-1

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2-0

RB Leipzig - Borussia Dortmund 0-2

SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach 1-3

Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 4-0

