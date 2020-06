Deze Nederlanders zijn zaterdag te zien in de Bundesliga

Bayern werd midweeks voor de achtste keer op rij kampioen van Duitsland. Wellicht een reden voor trainer Hansi Flick om zijn basisspelers wat rust te geven en met Joshua Zirkzee aan de start te verschijnen. De kans dat de 19-jarige spits dan zijn landgenoot bij Freiburg kan passeren lijkt klein, aangezien Mark Flekken de tweede doelman is van Freiburg, die nog in een hevige strijd om een Europees-ticket is verwikkeld.

Bij Hertha staan Karim Rekik en Javairo Dilrosun onder contract. Het Nederlandse duo zal echter niet in actie komen, aangezien ze allebei nog in de ziekenboeg zitten. De club uit de hoofdstad krijgt bezoek van Peter Bosz. De trainer van Bayer Leverkusen vecht met Daley Sinkgraven nog om een Champions League-ticket.

Wout Weghorst heeft de smaak aardig te pakken bij Wolfsburg. De spits is met veertien treffers clubtopscorer en hoopt dat aantal op te schroeven tegen het kwakkelende Schalke 04. Wolfsburg heeft een Europa League-ticket in handen, maar de verschillen zijn klein in de subtop van de Bundesliga.

Na de knappe zege van Mainz 05 op bezoek bij Borussia Dortmund (0-2) lijkt de club van Jean-Paul Boëtius, Jeremiah St. Juste en Jeffrey Bruma zich veilig te hebben gespeeld. Dat is slecht nieuws voor Davy Klaassen, die met Werder Bremen onder de degradatiestreep staat. De ploegen nemen het in Mainz tegen elkaar op.

FC Köln is zo goed als veilig, dus kan Kingsley Ehizibue opgelucht ademhalen. Hij krijgt bezoek van Bas Dost en Eintracht Frankfurt, waar ook Jonathan de Guzman onder contract staat. Jeffrey Gouweleeuw speelt met Augsburg bij Fortuna Düsseldorf. Wellicht komt Melayro Bogarde met Hoffenheim ook weer in actie tegen het Union Berlin van Sheraldo Becker.

Programma & uitslagen speelronde 33

Alle wedstrijden in de Bundesliga beginnen om 15.30 uur.

Bayern München - SC Freiburg

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt

1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen

Schalke 04 - VfL Wolfsburg

Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg

Hertha BSC - Bayer Leverkusen

RB Leipzig - Borussia Dortmund

SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim - 1. FC Union Berlin

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.