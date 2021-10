Van verkrachting beschuldigde Benjamin Mendy weer niet op borgtocht vrij

De Franse verdediger van Manchester City zit sinds eind augustus in voorlopige hechtenis. Hij wordt beschuldigd van verkrachting van twee vrouwen en de aanranding van een derde vermeend slachtoffer.

Mendy zit al sinds 27 augustus in voorlopige hechtenis en zal daar ten minste tot 15 november moeten blijven. Op die datum volgt de volgende hoorzitting ter voorbereiding van het proces, dat pas begin 2022 zijn uitkomst kent.

Mendy is sinds 2017 speler van Manchester City. Daarvoor kwam hij uit voor AS Monaco. Hij werd eind augustus door zijn club geschorst nadat hij door de politie was aangeklaagd, in afwachting van het onderzoek.