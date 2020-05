’Positief gesprek tussen FC Utrecht en de UEFA’

De advocaten hadden die afspraak met ’een hoge UEFA-functionaris’ al staan. „Nadat we eerder contact hadden met andere functionarissen”, aldus De Weger en Bedaux. „Er is vanuit FC Utrecht behoefte aan opheldering. We wilden sowieso voorkomen dat het besluit van de KNVB (waardoor FC Utrecht naast Europees voetbal grijpt, red.) zou worden bekrachtigd door de UEFA zonder het horen van de partij die schade lijdt. DE UEFA is geïnteresseerd in alle input ter voorkoming dat een eenzijdig beeld ontstaat. Daarom heeft zij FC Utrecht nu de mogelijkheid geboden om UEFA nog een nadere zienswijze te geven.”

Bekijk ook: Steun UEFA voor bekerbesluit KNVB

De Weger en Bedaux werden naar eigen zeggen positief verrast. „Er blijkt weldegelijk nog flexibiliteit te zijn betreffende de bekerfinale”, zegt het tweetal. „Wij zien na het gesprek aanknopingspunten.”

FC Utrecht-trainer John van den Brom Ⓒ ANP

Waarbij de situatie in Frankrijk ook houvast biedt aan FC Utrecht. „De Fransen hebben een kampioen en de degradanten benoemd en de Europese startbewijzen verdeeld. De Franse Eric Gudde (KNVB-directeur, red.) wil de bekerfinale ergens in augustus spelen. De KNVB heeft heel duidelijk gesteld dat 25 mei de lijst met Europa Cup-deelnemers moet zijn ingeleverd. Maar is dat reëel als je naar de plannen van de grote competities kijkt?”, doelen de advocaten op de Engelse, Spaanse, Duitse en Italiaanse competities, die nog willen doorspelen.

Bekijk ook: Kort geding De Graafschap en Cambuur dient op 8 mei in Utrecht

FC Utrecht probeert eerst zijn recht te halen bij de UEFA. „Omdat dit de meest rechtstreekse en geëigende weg is. Maar we houden alle opties open”, zeggen De Weger en Bedaux tot slot.