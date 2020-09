Feyenoord-coach Dick Advocaat looft ontwikkeling talenten

Lutsharel Geertruida maakt een goede indruk bij Feyenoord. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Dick Advocaat had het van tevoren niet bedacht en hij was ook niet van plan er over te beginnen, maar toen hij eenmaal werd geconfronteerd met een serie vragen over de ontwikkeling van de piepjonge verdediger Lutsharel Geertruida (19) brak hij een stevige lans voor de doorstroom van talent in het eerste elftal van Feyenoord.