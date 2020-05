Belgisch competitievoetbal opgeschort tot 31 juli

Er gaat voorlopig nog geen kruis door de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp. Aan de UEFA moeten de deelnemers aan de Europese bekers per land immers pas uiterlijk 3 augustus worden bevestigd. Zodoende zijn 1 of 2 augustus zijn nog open speeldata. In principe kan ook de 30ste speeldag van het vorige seizoen nog afgewerkt worden. Maar dan is het ofwel die speeldag, ofwel de bekerfinale. Ook de return van de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot zou in dat weekend dan nog kunnen plaatsvinden.

De Nationale Veiligheidsraad is daarmee ingegaan op de vraag van de Pro League, de verzameling van profclubs. Die stuurde enkele weken geleden al een voorstel naar de Veiligheidsraad. Daarin stelde ze voor om op 15 juni de collectieve trainingen te hervatten en tot 31 juli geen wedstrijden te spelen.