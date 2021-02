Motorsport-coryfee Fausto Gresini (60) door corona in kritieke toestand

De 60-jarige Italiaan heeft ernstige ademhalingsproblemen en is in een kunstmatige coma gebracht, meldde het team Gresini Racing.

De tweevoudig wereldkampioen in de 125cc (1985 en 1987) ligt al sinds 27 december in het ziekenhuis met corona. Eerst in zijn woonplaats Imola, later werd hij overgebracht naar Bologna, waar zijn situatie de afgelopen dagen is verslechterd. „Helaas zijn er complicaties opgetreden, waardoor het huidige ziektebeeld kritiek is”, zei arts Nicola Cilloni.

Gresini Racing presenteerde woensdag zonder de aanwezigheid van de teambaas toch de rijdersbezetting in de Moto2 en Moto3 voor het komende seizoen.