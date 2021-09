Dutch Grand Prix 2022 mogelijk alsnog naar september

De datum van 22 mei 2022 staat daarom nog allerminst vast. De directie in Zandvoort zou opnieuw een race in september willen organiseren en de Formule 1-leiding is na een zeer succesvol weekeinde bereid om daarnaar te luisteren.

Vorig seizoen was het al de bedoeling dat de Grand Prix in Zandvoort begin mei zou worden verreden, maar de wedstrijd werd vanwege de coronapandemie met ruim een jaar uitgesteld. Formule 1-CEO Stefano Domenicali verklapte eerder al dat de nieuwe Grand Prix in Miami begin mei wordt verreden. Zandvoort staat op de voorlopige kalender een week vóór de Grand Prix van Monaco (29 mei) gepland. De Nederlandse race zou in dat geval de eerste Europese wedstrijd van het jaar zijn, maar de mogelijkheden om alsnog naar september te gaan worden dus bekeken.