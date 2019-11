Oranje overweegt nieuw statement tegen racisme

De Oranje-fans kunnen dat in elk geval doen door dit enthousiaste, kleurrijke en talentvolle Nederlands elftal volledig in de armen te sluiten én – waar dan ook – keihard op te treden tegen onverlaten die zich tot racisme verlagen. Dat sport verbroedert, is een gevleugelde uitspraak. Daarnaast kan worden gesteld dat dit hechte Oranje een helder lichtpunt is in de samenleving, waar de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen alleen maar groter worden. En hadden de politici maar half de kracht die van het indrukwekkende betoog van Wijnaldum afspatte.

