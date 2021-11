Justin Bijlow maakt het Louis van Gaal makkelijk

De jonge Bijlow (23) pakt bijna wekelijks punten voor zijn team. Het Legioen geniet van zijn geweldige reddingen, die elke wedstrijd nodig blijken te zijn om Feyenoord in het spoor van koploper Ajax te houden en in Europa zeges te boeken.

Bijlow zelf spreekt nauwelijks over zichzelf. Hij wuift alle lovende kritieken weg en blijft de nuchterheid zelve. Hij maakt het Louis van Gaal steeds makkelijker, want hij laat zien dat hij veruit de beste doelman van alle kandidaten voor Oranje is.

Bijlow: „Ik geloof vooral in een goed seizoen van Feyenoord. We zijn heel fit. Als je ziet hoe we het afgelopen donderdag deden en vandaag nog in de laatste minuut kunnen scoren, betekent het dat we heel fit zijn. Dat moeten we volhouden.”